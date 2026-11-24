Иран отказался от переговоров без выполнения семи условий Тегерана
Иран не намерен вести переговоры об урегулировании ситуации в регионе, пока США не согласятся выполнить семь предварительных условий Тегерана. Об этом заявил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Tasnim.
Галибаф также предупредил, что в случае новых агрессивных действий против Ирана власти страны готовы расширить географию боевых действий.
3 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также говорил, что Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут все семь условий Тегерана.
20 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран заинтересован в заключении соглашения с США, но пока не готов принять условия Вашингтона.
21 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт после того, как США выполнят условия двухдневного плана по деэскалации конфликта в регионе. Он отметил, что сначала США должны принять необходимые меры для того, чтобы укрепить доверие Тегерана. По словам министра иностранных дел Ирана, Вашингтон должен выполнить обязательства в первый день, а во второй день Ормузский пролив будет открыт и США и Иран сядут за стол переговоров. На переговоры, в соответствии с Исламабадским меморандумом, будет отведено 60 дней. По его словам, Тегеран предоставил Вашингтону план за 10 дней до начала выборов в конгресс США.