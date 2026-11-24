21 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт после того, как США выполнят условия двухдневного плана по деэскалации конфликта в регионе. Он отметил, что сначала США должны принять необходимые меры для того, чтобы укрепить доверие Тегерана. По словам министра иностранных дел Ирана, Вашингтон должен выполнить обязательства в первый день, а во второй день Ормузский пролив будет открыт и США и Иран сядут за стол переговоров. На переговоры, в соответствии с Исламабадским меморандумом, будет отведено 60 дней. По его словам, Тегеран предоставил Вашингтону план за 10 дней до начала выборов в конгресс США.