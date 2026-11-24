Politico: Европа рассматривает пять сценариев перестройки системы безопасности
Европейские страны рассматривают пять вариантов изменения архитектуры безопасности на фоне возможного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов и представителей НАТО.
Первый сценарий предполагает усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организация могла бы стать площадкой для контроля за соблюдением прекращения огня и выработки мер доверия. Однако ее возможности ограничены большим числом участников и принципом консенсуса при принятии решений.
Второй вариант – восстановление Совета Россия – НАТО, работа которого была заморожена в 2022 г. Такой формат мог бы помочь контролировать эскалацию, но одновременно, по мнению собеседников издания, придать Москве дополнительную легитимность на Западе.
Третий сценарий предусматривает заключение нового договора о безопасности взамен существующих институтов. Эта идея встречает наибольшее сопротивление среди союзников Украины, опасающихся усиления влияния России. Четвертый вариант – создание отдельного формата сотрудничества ЕС и России. Брюссель мог бы использовать торговые и визовые механизмы, однако такой формат, как отмечает Politico, должен дополнять действующую систему, а не заменять ее.
Наиболее вероятным эксперты считают пятый сценарий – сохранение нынешнего положения. По оценкам собеседников издания, позиции Москвы и Запада слишком далеки друг от друга для достижения компромисса, поэтому существующая, несмотря на нестабильность, архитектура безопасности, скорее всего, останется без изменений.
23 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо сообщила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза (ЕС).
19 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам президента, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.