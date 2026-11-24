Третий сценарий предусматривает заключение нового договора о безопасности взамен существующих институтов. Эта идея встречает наибольшее сопротивление среди союзников Украины, опасающихся усиления влияния России. Четвертый вариант – создание отдельного формата сотрудничества ЕС и России. Брюссель мог бы использовать торговые и визовые механизмы, однако такой формат, как отмечает Politico, должен дополнять действующую систему, а не заменять ее.