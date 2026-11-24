Армия России ударила по электроподстанции и сухогрузу на Украине
Российские военные минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Прилуках Черниговской области поражена электроподстанция напряжением 110 кВ, обеспечивавшая работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, удар пришелся по сухогрузу, который перевозил военные грузы и находился в море к юго-западу от Одессы.
Днем ранее Вооруженные силы России в Харьковской области нанесли удар по железнодорожному локомотиву, который перевозил вооружение и военную технику ВСУ. В акватории Черного моря восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.
23 ноября Минобороны также сообщало о поражении электроподстанции в Днепропетровске. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области поражены два локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.
22 ноября российская армия ударила по электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В течение дня удары наносились беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Также в Черном море юго-западнее Николаева был поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ.