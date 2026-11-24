22 ноября российская армия ударила по электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В течение дня удары наносились беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Также в Черном море юго-западнее Николаева был поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ.