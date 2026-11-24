Собянин: в сторону Московского региона летели 355 БПЛА
С вечера 23 ноября в сторону Московского региона летели 355 украинских беспилотников. Из них 63 устройства были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, БПЛА летели в направлении региона с 23:00 мск 23 ноября по 8:00 мск 24 ноября. Силы ПВО нейтрализовали большинство беспилотников на дальних подступах.
Ранее Собянин сообщал, что с полуночи 24 ноября российские военные сбили 30 украинских БПЛА на подлете к Москве. Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». В авиагавани «Шереметьево» мера уже отменена.