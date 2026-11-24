Трамп поручил минюсту добиваться смертной казни для убийц детей
Президент США Дональд Трамп подписывает директиву, предписывающую американскому минюсту добиваться смертной казни для убийц детей, а также насильников и торговцев людьми, которые убивают своих жертв. Об этом он заявил на пресс-конференции в ведомстве.
Трамп также поручил генпрокурору ускорить исполнение смертных приговоров.
«После того как присяжные вынесут свое решение, смертная казнь будет быстрой и неотвратимой», – заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Заявление прозвучало на фоне решения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить смертные приговоры всем 548 осужденным в штате на пожизненный срок без права на УДО. Ньюсом объяснил это тем, что казни несовместимы с ценностями штата, где они фактически не проводились с января 2006 г.
30 сентября власти штата Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. 50-летней женщине ввели две дозы пентобарбитала, но она выжила. Пайк пришла в сознание примерно через неделю после неудавшейся казни. Ей предстоит долгое восстановление.
В апреле власти США отменили бессрочный мораторий на федеральные казни, который был введен при генпрокуроре Меррике Гарленде. В способы этого вида наказания теперь также включен расстрел.