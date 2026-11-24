Заявление прозвучало на фоне решения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить смертные приговоры всем 548 осужденным в штате на пожизненный срок без права на УДО. Ньюсом объяснил это тем, что казни несовместимы с ценностями штата, где они фактически не проводились с января 2006 г.