Песков: решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято
Решение об участии Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» в Майами еще не принято. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Известиям».
«Нет. Решение пока не принято», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что решение об участии Путина в саммите G20 в Майами будет принято после саммита АТЭС в Шэньчжэне, который состоялся 18–19 ноября.
Последний раз Путин лично приезжал на саммит G20 в 2019 г. в японскую Осаку. Саммит в Майами состоится 14–15 декабря.