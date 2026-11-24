За две недели совет директоров Nvidia успел заявить о доверии основателю и главе Дженсену Хуангу, принять его отставку, пообещать не возвращать – и (пока что) единогласно вернуть. Настоящая «Санта-Барбара», каждая серия которой стоит сотни миллиардов долларов. После скандала с изменами Хуанга жене (началось с китайской шпионки, а кем закончилось и закончилось ли, не известно) Nvidia выбыла из тройки крупнейших компаний мира по капитализации. Но как только 23 ноября совет вернул Хуанга на пост президента и гендиректора, акции взлетели на премаркете примерно на 30%.