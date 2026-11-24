Незаменимые есть, если ты Дженсен ХуангЛичность оказалась важнее корпоративных принципов
За две недели совет директоров Nvidia успел заявить о доверии основателю и главе Дженсену Хуангу, принять его отставку, пообещать не возвращать – и (пока что) единогласно вернуть. Настоящая «Санта-Барбара», каждая серия которой стоит сотни миллиардов долларов. После скандала с изменами Хуанга жене (началось с китайской шпионки, а кем закончилось и закончилось ли, не известно) Nvidia выбыла из тройки крупнейших компаний мира по капитализации. Но как только 23 ноября совет вернул Хуанга на пост президента и гендиректора, акции взлетели на премаркете примерно на 30%.
Если решения совета одной из самых дорогих компаний мира зависят от того, насколько рынку нужен один человек, то кто кем управляет – капитализация советом или совет компанией?
20 ноября NYT рассказала о том, что Хуанг считал унижение способом мотивировать сотрудников, которые из-за кратного роста стоимости акций компании стали настолько богатыми, что одними деньгами их уже сложно было мотивировать. Представитель Хуанга назвал обвинения вымыслом. Еще до этой публикации сотрудники просили вернуть основателя. Но должны ли те, кому руководитель принес богатство, закрывать глаза на его методы работы?
Возвращение можно считать рациональным решением совета: если Хуанг незаменим, его отсутствие вредит акционерам. Но совет, как писали СМИ, расстался с ним из-за неоткровенности, а через 11 дней объявил, что удовлетворен его откровенностью, и сослался на мнение правительства США. Что изменилось, кроме котировок и позиции Белого дома, акционерам не объяснили. Кто и на основании чего решает, какими корпоративными принципами можно поступиться ради капитализации?
Есть хорошее крылатое выражение Noblesse oblige – французский фразеологизм, буквально означающий «происхождение обязывает». Публичность тоже обязывает. В идеальной модели акционеров от произвола менеджмента защищают совет директоров, процедуры контроля и раскрытие информации. Обязанность публичной компании – не безупречная личная жизнь руководителя, а объяснимые решения.
История Nvidia показывает, что при культе личности идеальная модель оказывается перед выбором между этикой и котировками. И пока рынок голосует долларами за конкретного человека, совет рискует превратиться из контролера в нотариуса.