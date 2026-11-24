Почти в четверти регионов России запретили продажу электронных сигаретЭксперты прогнозируют появление в России вейп-туризма
Более 20 регионов приняли законы о запрете розничной продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, сообщили «Ведомостям» в Росалкогольтабакконтроле. Как следует из подсчетов «Ведомостей», главы 21 субъекта подписали соответствующие региональные законы. Среди них Санкт-Петербург, Нижегородская, Вологодская области, Пермский край и др. (полный перечень см. во врезе).
Право вводить запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей субъектам дает закон № 186. Президент Владимир Путин подписал его 26 июня 2026 г.
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