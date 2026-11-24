Более 20 регионов приняли законы о запрете розничной продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, сообщили «Ведомостям» в Росалкогольтабакконтроле. Как следует из подсчетов «Ведомостей», главы 21 субъекта подписали соответствующие региональные законы. Среди них Санкт-Петербург, Нижегородская, Вологодская области, Пермский край и др. (полный перечень см. во врезе).