Критерию НРС Лаос в полной мере перестал соответствовать еще в 2018 г. Категория НРС была учреждена Генассамблеей ООН в 1971 г., сейчас под нее подпадает 44 страны. Основаниями включения туда считаются такие критерии, как валовой национальный доход (ВНД) на душу населения (если он ниже $1018; у Лаоса сейчас стремится к $2500), индекс человеческого капитала по расчетам к возрасту 18 лет ниже 60 единиц (а если он станет выше 66, то это основание для выхода; у Лаоса он почти 75) и индекс экономической и экологической уязвимости. Список пересматривается каждые три года. Ранее из категории НРС выходили Ботсвана в 1994 г., Кабо-Верде в 2007 г., Мальдивы в 2011 г., Самоа в 2014 г., Экваториальная Гвинея в 2017 г., Вануату в 2020 г., Бутан в 2023 г. и Сан-Томе и Принсипи в 2024 г. Кроме того, у конференции ООН по торговле и развитию есть ожидания, что в 2026 г. и Бангладеш тоже успеет последовать путем Лаоса. ООН предоставляет НРС разнообразные льготы, в том числе в области финансирования развития, многосторонней торговли и технической поддержки.