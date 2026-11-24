Российская структура американской нефтесервисной компании Baker Hughes – «Бейкер хьюз рус инфра» добивается в Высоком суде Англии и Уэльса исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании 2,7 млн евро по непогашенному кредиту с британской «сестры» – Baker Hughes International Treasury Services (BHITS). Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщил юридический ресурс Law360.