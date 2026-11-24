Структура Baker Hughes добивается исполнения московского решения в суде АнглииРоссийская компания требует с британской 2,7 млн евро долга по непогашенному кредиту
Российская структура американской нефтесервисной компании Baker Hughes – «Бейкер хьюз рус инфра» добивается в Высоком суде Англии и Уэльса исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании 2,7 млн евро по непогашенному кредиту с британской «сестры» – Baker Hughes International Treasury Services (BHITS). Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщил юридический ресурс Law360.
«Бейкер хьюз рус инфра» занимается предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа. Ее совладельцами в СПАРК значатся ООО «Бейкер хьюз оперейшнз рус» (99,99%) и Baker Hughes Netherlands Holdings I (Нидерланды; 0,0096%).
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