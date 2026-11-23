Ливия предупредила, что атака Украины может втянуть ее в войну
Ливия рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. Так МИД Ливии отреагировал на атаку Украины по российскому корвету в порту Бенгази.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества с глубокой озабоченностью и решительным осуждением следит за заявлениями президента Украины относительно проведения военных операций, направленных против российских военно-морских судов вблизи города Бенгази», – говорится в сообщении.
МИД Ливии также осудил проведение каких-либо иностранных операций на территории страны.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжение конфликта между Россией и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов». Ливийская сторона добавила, что подобные операции на ее территории подвергают страну риску стать «ареной противостояния» между российской и украинской сторонами, из-за чего она может быть втянута в войну.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на заявление Зеленского об атаке на корвет. Он отметил, что это находится под юрисдикцией Минобороны РФ, поэтому и информация будет передаваться по линии оборонного ведомства.