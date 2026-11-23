Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжение конфликта между Россией и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов». Ливийская сторона добавила, что подобные операции на ее территории подвергают страну риску стать «ареной противостояния» между российской и украинской сторонами, из-за чего она может быть втянута в войну.