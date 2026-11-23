Ранее Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази, передает Reuters. По его словам, для удара использовались семь морских беспилотников, в результате чего корабль был потоплен. Украинский президент также сообщил об атаке на сухогруз MV Angara, который, как он утверждает, использовался для перевозки вооружений.