В Кремле услышали слова Зеленского об атаке на корабль в Ливии
Кремль обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского об атаке на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии. Информацию о произошедшем может предоставить Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Ведомостей».
«Этим занимается наше оборонное ведомство, и информация, если это посчитается целесообразным, будет предоставляться также по линии оборонного ведомства. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет», – сказал представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази, передает Reuters. По его словам, для удара использовались семь морских беспилотников, в результате чего корабль был потоплен. Украинский президент также сообщил об атаке на сухогруз MV Angara, который, как он утверждает, использовался для перевозки вооружений.
Власти восточной части Ливии обратились в Совет Безопасности и Генассамблею ООН с просьбой расследовать обстоятельства нападения. В частности, они потребовали проверить информацию о возможном запуске беспилотников с территории западной Ливии и присутствии украинских специалистов в стране.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент произошел в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. Позднее губернатор уточнил, что эвакуация экипажа не потребовалась.