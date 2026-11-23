Песков: РФ продолжит наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Российские военные продолжат наносить масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки Киева по России за последние 48 часов, в том числе в Балтийском море и Ливии.
По его словам, ВСУ продолжают попытки наносить удары по России, в то время как российская армия ежедневно атакует военную инфраструктуру Украины. Песков отметил, что эти действия имеют серьезные последствия для Киева.
Отдельно представитель Кремля напомнил недавнее заявление президента России Владимира Путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне о намерении продолжать эту практику.
19 ноября Путин в ходе общения с журналистами после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины.
23 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска в Днепропетровске поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ, обеспечивающую работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В порту Измаил Одесской области были атакованы объекты, использовавшиеся для доставки военных грузов. Под удар также попал сухогруз, перевозивший грузы военного назначения и находившийся в море к юго-западу от Одессы. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области поражены два локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.