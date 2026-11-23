23 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска в Днепропетровске поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ, обеспечивающую работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В порту Измаил Одесской области были атакованы объекты, использовавшиеся для доставки военных грузов. Под удар также попал сухогруз, перевозивший грузы военного назначения и находившийся в море к юго-западу от Одессы. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области поражены два локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.