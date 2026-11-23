Под удар также попал сухогруз, перевозивший грузы военного назначения и находившийся в море к юго-западу от Одессы. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области поражены два локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.