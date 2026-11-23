Российские военные ударили по подстанции и двум ж/д локомотивам на Украине
Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической, логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Днепропетровске поражена электроподстанция напряжением 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В порту Измаил Одесской области атакованы объекты, использовавшиеся для доставки военных грузов.
Под удар также попал сухогруз, перевозивший грузы военного назначения и находившийся в море к юго-западу от Одессы. В районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» в Днепропетровской области поражены два локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.
Днем ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В течение дня удары наносились беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Также в Черном море юго-западнее Николаева был поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ.
В ночь на 22 ноября армия России нанесла удары по электростанции «Правобережная» 330 кВ в Запорожье, обеспечивающей электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.