Одновременно диктант написали свыше 1 млн человек более чем на 10 000 площадок в России и 121 стране мира. Первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров отметил, что диктант меняет форматы под запросы участников и государственные задачи. В этом году появились две версии: 30 вопросов для всех и более сложная – для глубоко погруженных в науку. Вопросы озвучили ведущий интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк, заслуженные артистки России Екатерина Гусева и Полина Агуреева, комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, путешественник, автор и ведущий программ на телеканале «Моя планета» Андрей Понкратов и вокалистка группы Ay Yola Адель Шайхитдинова. Старт диктанта был объявлен с Международной космической станции.