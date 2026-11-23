В Национальном центре «Россия» впервые прошел Географический диктант
Международный географический диктант впервые прошел в Национальном центре «Россия». На площадке собрались более 400 участников, включая почетных гостей, представителей общественных и молодежных организаций, научной и образовательной сферы, деятелей культуры, школьников и студентов, говорится в сообщении Центра.
Одновременно диктант написали свыше 1 млн человек более чем на 10 000 площадок в России и 121 стране мира. Первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров отметил, что диктант меняет форматы под запросы участников и государственные задачи. В этом году появились две версии: 30 вопросов для всех и более сложная – для глубоко погруженных в науку. Вопросы озвучили ведущий интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк, заслуженные артистки России Екатерина Гусева и Полина Агуреева, комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, путешественник, автор и ведущий программ на телеканале «Моя планета» Андрей Понкратов и вокалистка группы Ay Yola Адель Шайхитдинова. Старт диктанта был объявлен с Международной космической станции.
Перед началом диктанта гостей ждала культурно-просветительская программа: выступили Тувинский театр «Саяны», ансамбль «Раздолье», башкирское трио Ay Yola. Работали VR-кинотеатр РГО и фотозона, состоялась автограф-сессия с футболистом, экс-капитаном сборной России, директором Департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексеем Смертиным. Наградили победителей конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта – 2026».
Географический диктант проводится с 2015 г. За это время в нем приняли участие более 5 млн человек. Ключевой темой акции в Год единства народов России стало единение людей через любовь к географии, культуре и истории. Организатор – Русское географическое общество по поручению президента РФ Владимира Путина, при поддержке Фонда президентских грантов.