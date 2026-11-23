Песков: новый раунд трехсторонних переговоров по Украине скоро состоится
Очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в скором времени. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».
«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности», – сказал представитель Кремля.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября президент России Владимир Путинвстретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что новый раунд также пройдет в Абу-Даби, так как эта площадка устраивает российскую сторону.