«Сбер» собирается представить GigaChat 4, крупнейшую по количеству параметров российскую большую языковую модель (Large language model, LLM), на конференции AI Journey, которая пройдет в Москве 26–28 ноября. Характеристики разработки появились 15 ноября на платформе для хранения кода GitHub в заявке на добавление поддержки в SGLang – программу для запуска нейросетей («Ведомости» ознакомились с изменениями). Разработку и планы анонсировать новую LLM на конференции AI Journey подтвердил «Ведомостям» источник в IT-компании.