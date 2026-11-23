Минюст внес Telegram-канал «Красный темник» депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова (КПРФ) в реестр иностранных агентов. Сам политик иноагентом не признан. В сообщении Минюста говорится, что «Красный темник (Александр Сафронов)» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ. Кроме того, ресурс призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах, распространял «для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов».