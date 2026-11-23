Что означает включение Telegram-канала депутата Сафронова в реестр иноагентовЭтот прецедент заставил растеряться даже электоральных юристов
Минюст внес Telegram-канал «Красный темник» депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова (КПРФ) в реестр иностранных агентов. Сам политик иноагентом не признан. В сообщении Минюста говорится, что «Красный темник (Александр Сафронов)» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ. Кроме того, ресурс призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах, распространял «для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов».
За 10 дней до включения канала в реестр иноагентов, 10 ноября, Сафронов рассказал в нем, что депутатам гордумы Краснодара поручили проводить обходы граждан для выявления их социального самочувствия, оппозиционных настроений и проведения профилактических мероприятий. Эта тема вызвала широкий общественный резонанс.