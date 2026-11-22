Сбой в системе Delta Air Lines привел к задержке 3500 рейсов в США
Сбой в работе автоматизированной системы Delta Air Lines, рассчитывающей вес и балансировку самолетов, вызвал массовые задержки рейсов в США. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) остановило вылеты рейсов, следующих в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. Об этом пишет AOL.
По данным FAA, решение приведет к задержке порядка 3500 рейсов Delta. Временная остановка полетов была введена по запросу самой авиакомпании и затронула рейсы в Атланту и из нее, а также другие крупные хабы, включая нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия. Через час ограничение было снято, однако режим наземной задержки для Атланты сохранялся до полудня по восточному времени.
Система, которая вышла из строя, рассчитывает общий вес самолета, включая топливо, пассажиров и их багаж, а также позволяет определить центр тяжести воздушного судна – данные, необходимые для безопасного выполнения полета. Пока автоматика не работала, сотрудники Delta вручную рассчитывали весовые и балансировочные показатели для вылетающих рейсов.
«Команды Delta используют ручные методы, чтобы безопасно выпускать рейсы, пока продолжается работа по восстановлению автоматизации», – заявили в авиакомпании, поблагодарив клиентов за терпение. Delta также координировала действия с авиадиспетчерами, чтобы предотвратить заторы у выходов на посадку и на перроне в своем хабе в Атланте.
Инцидент произошел менее чем через две недели после общенациональной приостановки полетов в США, вызванной сбоем телекоммуникационного оборудования FAA, что привело к отмене тысяч рейсов. Спустя несколько дней похожие проблемы возникли у United Airlines, что также вызвало задержки. Нынешний сбой в Delta произошел в преддверии Дня благодарения, одного из самых загруженных периодов для авиации в США.