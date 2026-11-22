По данным FAA, решение приведет к задержке порядка 3500 рейсов Delta. Временная остановка полетов была введена по запросу самой авиакомпании и затронула рейсы в Атланту и из нее, а также другие крупные хабы, включая нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия. Через час ограничение было снято, однако режим наземной задержки для Атланты сохранялся до полудня по восточному времени.