Эксперты предупреждают, что ближайшие один-два года могут оказаться особенно сложными для сферы кибербезопасности. При этом специалисты подчеркивают, что большинство реальных кибератак по-прежнему связано не с использованием ИИ, а с эксплуатацией давно известных уязвимостей, которые компании своевременно не устранили.