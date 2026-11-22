NYT предупредила о риске новых сбоев в работе госведомств и компаний из-за ИИЭксперты называют участившиеся неполадки «новой нормой»
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к учащению масштабных сбоев в работе государственных ведомств, крупных компаний и критически важной инфраструктуры. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов по кибербезопасности и представителей американских разведывательных служб.
Газета напоминает, что за последние две недели в США произошла серия технологических сбоев, которые затронули банковские операции, сервисы Microsoft и Apple, а также системы Агентства национальной безопасности (АНБ). Кроме того, временно было приостановлено все коммерческое авиасообщение в стране.
Американские чиновники заявили, что доказательств причастности хакеров к этим инцидентам нет. При этом причиной ряда сбоев, за исключением остановки авиасообщения, стали ошибки при установке обновлений безопасности.
Как отмечает NYT, ИИ позволяет находить ошибки в программном обеспечении и разрабатывать инструменты для их эксплуатации за считанные часы или дни, тогда как раньше на аналогичную работу могли уходить месяцы. Опасения, что злоумышленники используют те же технологии, вынуждают разработчиков ускорять выпуск исправлений, повышая риск новых неполадок.
Масштаб проблемы иллюстрирует статистика Microsoft: в октябре компания выпустила более 1400 исправлений для своих продуктов, что примерно в десять раз превышает ее прежние показатели.
Бывший директор АНБ и руководитель Киберкомандования США Пол Накасоне назвал происходящее «новой нормой». По его словам, искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и серьезные вызовы для цифровой безопасности.
Эксперты предупреждают, что ближайшие один-два года могут оказаться особенно сложными для сферы кибербезопасности. При этом специалисты подчеркивают, что большинство реальных кибератак по-прежнему связано не с использованием ИИ, а с эксплуатацией давно известных уязвимостей, которые компании своевременно не устранили.
12–13 ноября неполадки затронули облачные сервисы Microsoft, включая Outlook, Exchange Online, Teams и SharePoint. Из-за проблем с корпоративной почтой была нарушена работа государственных учреждений, банков и медицинских организаций в нескольких странах. Microsoft объяснила инцидент ошибками при изменении сетевой конфигурации и подчеркнула, что сбой не был связан с искусственным интеллектом или кибератакой.
17 ноября пользователи Apple столкнулись с перебоями в работе Apple Pay, App Store, Apple Music и iCloud. Компания связала проблемы с неудачным обновлением внутренних систем. Кроме того, 18 ноября Агентство национальной безопасности (АНБ) США подтвердило сбой во внутренней компьютерной сети, используемой для обмена секретной информацией. В ведомстве сообщили, что неполадки возникли во время планового технического обслуживания, при этом критически важные системы продолжали работать.