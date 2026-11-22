Более 279 000 человек остались без света из-за атаки ВСУ в ДНР
Из-за атаки воооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры Донецкой Народной Республики (ДНР) более 279 000 бытовых абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
По его словам, под удар попали сразу несколько энергетических объектов. Последствия новой атаки усугубили ситуацию с электроснабжением, осложненную предыдущими повреждениями инфраструктуры.
По оперативным данным, частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное. Перебои с электричеством также зафиксированы в населенных пунктах Волновахского, Амвросиевского, Тельмановского, Ясиноватского и Володарского муниципальных округов.
Чертков также сообщил, что под удар попали энергетики, однако никто из специалистов не пострадал. Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных атак, аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений, отметил Чертков.
Дежурные силы ПВО за ночь 22 ноября перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.