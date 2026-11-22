Дежурные силы ПВО за ночь 22 ноября перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.