Как сообщает WSJ со ссылкой на минобороны Украины, в 2026 г. страна планирует выпустить свыше 7 млн беспилотников – против примерно 2,2 млн в 2024 г. Вместе с тем, по данным газеты, отрасль до сих пор не наладила выпуск достаточного количества ракетных комплексов ПВО и по-прежнему зависит от поставок из США и Европы.