WSJ: оборонная промышленность Украины достигла своего предела
Украинская оборонная промышленность, возрожденная в 2022 г., вероятно, достигла своего потолка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли и оборонных аналитиков.
Как пишет газета, рынок раздроблен между более чем 1300 компаниями, поэтому средств не хватает наиболее перспективным производителям. Миллионы людей уехали или служат в армии, поэтому квалифицированный персонал найти трудно. Заводам сложно расширяться, поскольку объекты остаются целями российских ударов. Компании вынуждены распределять производство по нескольким площадкам.
Как сообщает WSJ со ссылкой на минобороны Украины, в 2026 г. страна планирует выпустить свыше 7 млн беспилотников – против примерно 2,2 млн в 2024 г. Вместе с тем, по данным газеты, отрасль до сих пор не наладила выпуск достаточного количества ракетных комплексов ПВО и по-прежнему зависит от поставок из США и Европы.
18 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью NBC News заявил, что Украина испытывает дефицит перехватчиков Patriot после того, как поставки из США в 2026 г. сократились в «три-четыре раза».
26 октября украинский лидер заявил, что страна почти месяц ждет согласия на поставку ракет для систем Patriot и NASAMS от главы Пентагона Пита Хегсета. Он отметил, что Украина по данному вопросу прорабатывает связи с США, Европой и «другими партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3».
24 октября Зеленский заявил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений.