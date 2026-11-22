Из списка подозреваемых его вычеркнули из-за несовпадения с показаниями свидетелей. На момент угона Купера Маккою было меньше 30 лет, у него были голубые глаза и заметно оттопыренные уши, тогда как Куперу на вид было около 45, у него были карие глаза и обычные уши. К тому же Купер на борту пил алкоголь и курил, а Маккой был набожным мормоном без вредных привычек. В день угона он, по его словам, находился в Лас-Вегасе, а на следующий день – с семьей в Юте. Его фотографию показали трем стюардессам, кассиру и нескольким пассажирам, но все в один голос заявили, что это не тот человек.