Исчезнувший: как Дэн Купер угнал самолет и растворился в небе55 лет назад произошел самый загадочный случай воздушного пиратства
24 ноября 1971 г. мужчина по имени Дэн Купер угнал самолет Boeing 727 в небе над США. Он потребовал $200 000 и четыре парашюта, а затем бесследно исчез. Это дело до сих пор остается самой известной нераскрытой загадкой американской авиации. Ни поисковые операции ФБР, ни привлечение тысяч свидетелей и экспертов не позволили установить личность преступника или найти его останки.
Билет в один конец
Ничто не выдавало в человеке, представившимся Дэном Купером, преступника. В описании ФБР он значится как белый мужчина на вид около 45 лет, ростом около 180 см и весом 77-82 кг, с черными волосами, карими глазами и оливковым оттенком кожи. 24 ноября 1971 г. он, одетый в деловой костюм, белую рубашку и черный галстук, подошел к стойке авиакомпании Northwest Orient, за наличные купил билет на рейс NW305 и занял место в хвосте Boeing 727. Перед взлетом заказал бурбон с содовой и закурил.
Самолет вылетел из Портленда по расписанию – в 14:50. В салоне, по данным бюро, находились 36 пассажиров. Экипаж состоял из шести человек: капитана Уильяма Скотта, второго пилота Уильяма Ратачака, бортинженера Гарольда Андерсона и трех бортпроводниц – Элис Хэнкок, Тины Мэклоу и Флоренс Шаффнер.
Около трех часов Купер передал записку бортпроводнице Шаффнер, сидевшей на откидном месте у заднего выхода. Та сочла, что мужчина оставил ей номер телефона, и, не читая, убрала листок в сумочку. Тогда он наклонился к ней и прошептал: «Мисс, вам лучше взглянуть на эту записку. У меня бомба».
Записка была написана фломастером крупными печатными буквами. В ней говорилось, что в портфеле лежит бомба, а стюардессе следует сесть рядом. Точной формулировки не знает никто: Купер забрал листок с собой, и следователям пришлось полагаться на память Шаффнер. Она села рядом, попросила показать устройство – и через приоткрытый дешевый кейс увидела клубок проводов и красные цилиндры, похожие на шашки динамита.
Вторая бортпроводница, Тина Мэклоу, поняла, что дело нешуточное, когда коллега без объяснений пересела к пассажиру. Она воспользовалась внутренней связью и предупредила кабину. «Я сказала: “Нас захватывают, и это не шутка”», – вспоминала она.
Именно Мэклоу провела с угонщиком больше всех и выступала посредником между ним и пилотами. Впечатления у нее остались странные: «[Купер] не нервничал. Он казался довольно милым, и он не был жестоким или противным», – рассказывала она следователям.
При этом спустя годы она говорила: «Я думала: “Что мне придется сделать, чтобы справиться с ситуацией? Будет взрывная разгерметизация. В салоне все полетит“. А потом вдруг я поняла: “О, мне не нужно ни о чем этом беспокоиться. Меня здесь не будет” Когда это осенило меня, я попыталась осознать, что моя жизнь, вероятно, подходит к концу. Первой моей мыслью было убежать. Но бежать было некуда».
Прыжок в облака
Условия угонщика были конкретными: $200 000 (купюрами по $20) и четыре парашюта (два основных и два запасных), которые должны ждать его в аэропорту Сиэтла. В ценах 2026 г. эта сумма эквивалентна примерно $1,65 млн.
Пока полиция и сотрудники авиакомпании собирали деньги и снаряжение, лайнер около двух часов кружил над заливом Пьюджет-Саунд. «Потому что, если что-то случится, они не хотели, чтобы мы обрушились на людей», – вспоминала Мэклоу. Пассажирам объявили, что из-за небольшой технической неисправности самолету нужно выработать топливо перед посадкой.
Около 17:40 по местному времени борт приземлился в аэропорту Сиэтл-Такома. Купер приказал погасить в салоне свет и опустить шторки иллюминаторов – чтобы защититься от возможных снайперов. Операционный менеджер авиакомпании Эл Ли передал Мэклоу деньги и парашюты через дверь в передней части самолета. «Он спросил: “Ты в порядке?” Мне пришлось сдержать слезы, и я ответила: “Я буду в порядке”», – рассказывала стюардесса.
Получив выкуп, Купер отпустил всех пассажиров и стюардесс Шаффнер с Хэнкок. В заложниках остались лишь пилоты, бортинженер и Тина Мэклоу.
Один из пассажиров, Билл Митчелл, позже вспоминал: «ФБР отвело нас в автобус и начало сверять список пассажиров. Первым назвали мое имя, затем – Дэна Купера, на которое никто не ответил».
Дозаправка затянулась, но ФБР на штурм так и не решилось. Около 19:40 самолет взлетел и по приказу Купера взял курс на Мехико. Поскольку беспосадочный перелет на такое расстояние был невозможен, экипаж договорился с угонщиком о промежуточной дозаправке в аэропорту Рино (штат Невада) – там ФБР готовило план захвата. В воздух подняли два истребителя F-106, которые вели скрытое наблюдение за лайнером.
Купер приказал пилотам снизиться до 3000 м и держать около 185 км/ч – минимальную для нормального полета скорость.
Впрочем, погода на Сиэтлом стояла ужасная – ливни и сильные порывы ветра, – власти не верили, что угонщик решится на прыжок. Однако они его недооценили.
Купер велел Мэклоу уйти в кабину к пилотам и остался в салоне один. Около 20:00 на приборной панели сработал индикатор разгерметизации и открытия заднего трапа, а примерно в 20:13 экипаж почувствовал легкий толчок – хвостовая часть слегка подалась вверх. Позже ФБР провело следственный эксперимент: закинув с опущенного трапа той же машины груз весом с человека, оно воспроизвело то же движение хвоста. Так самолет отреагировал на снятие веса – Купер шагнул в пустоту. В ту минуту рейс NW305 пролетал над бассейном реки Льюис на юго-западе штата Вашингтон, но шел сквозь густую облачность, и видимость была почти нулевой: ни пилоты, ни летчики сопровождения ничего не увидели.
Около 22:15 борт благополучно приземлился в Рино. Но ни Купера, ни денег на борту уже не было. С тех пор угонщика не видел никто.
Операция NORJAK
О захвате лайнера ФБР узнало еще во время полета и сразу начало масштабное расследование под кодовым названием NORJAK – от Northwest hijacking («угон рейса Northwest»). Ведущим следователем назначили специального агента портлендского отделения бюро Ральфа Химмельсбаха.
Новости мгновенно разлетелись по СМИ. По ошибке репортеры назвали преступника инициалами D. B. («Ди Би»), хотя билет он покупал как Дэн Купер. Опечатка прижилась – история по сей день известна как дело «Ди Би Купера».
При обыске самолета криминалисты сняли 66 неопознанных отпечатков пальцев, не совпавших ни с одной базой данных. Кроме того, в салоне остались черный галстук с перламутровым зажимом и восемь окурков сигарет марки Raleigh.
Также выяснилось, что Купер взял лишь один комплект парашюта. В 2007 г. ФБР пришло к выводу: из двух основных парашютов преступник почему-то выбрал более старую модель, а запасным по ошибке прихватил нерабочий учебный макет – со специальными метками, по которым опытный парашютист сразу понял бы, что купол не раскроется.
Следы банкнот
Почти девять лет у следствия не было никаких вещественных доказательств, кроме оставленных в самолете. Но в феврале 1980-го восьмилетний Брайан Ингрэм случайно наткнулся на берегу реки Колумбия недалеко от Ванкувера (штат Вашингтон) на сверток полуистлевших двадцатидолларовых банкнот на $5800.
«Мы собирались развести костер. Отец как раз укладывал дрова, а я разравнивал песок. Именно тогда я наткнулся на что-то похожее на старую газету», – вспоминал он позже. Экспертиза подтвердила: серийные номера совпали с перечнем купюр из выкупа.
Спор о судьбе Купера разгорелся вновь: если деньги оказались в реке, возможно, он погиб при приземлении. Но как они попали на берег, объяснить так никто и не смог. Обширные поиски в этом районе, включая геофизические исследования, новых зацепок не дали. Остальные $194 000 так и не нашли. Через шесть лет Ингрэму разрешили оставить себе часть найденного – $2760, а в 2008-м он продал 15 обрывков купюр на аукционе за $37 433.
Расследование снова забуксовало на десятилетия. Лишь в мае 2006 г. за безнадежное дело взялся специальный агент сиэтлского офиса ФБР Ларри Карр. «Все смеются надо мной. "Ты решил дело Ди Би Купера уже? Ха, ха, ха". Но что, если я это сделаю? Никто никогда не рассматривает такую возможность», – рассказывал он.
Современные улики
В новом тысячелетии у криминалистов появились современные инструменты для изучения старых улик. В конце 2007 г. ФБР сообщило, что эксперты выделили частичный ДНК-профиль из образцов, взятых с галстука угонщика.
В 2009 и 2011 гг. группа независимых исследователей под руководством палеонтолога Тома Кея при поддержке ФБР провела собственную экспертизу галстука. На его поверхности обнаружили множество микроскопических частиц: фрагменты чистого титана, спиралевидную стружку алюминиевого сплава, сульфид церия, стронций, а также следы висмута, латуни и нержавеющей стали серии 400. Такой состав указывал не на случайное бытовое загрязнение, а на работу в сфере точной металлообработки. Ученые предположили, что угонщик мог трудиться в аэрокосмической отрасли – и попасть под масштабные сокращения штата компании Boeing в 1971 г.
Менялось и представление о самом прыжке.«Изначально мы думали, что Купер был опытным прыгуном, возможно, даже парашютистом. Мы пришли к выводу через несколько лет, что это не так. Ни один опытный парашютист не прыгнул бы в кромешную ночь, под дождем, с ветром 200 миль в час, в лоферах и тренче. Это было просто слишком рискованно», – отмечал спецагент Карр.
Главный вопрос дела – прыгнул ли Купер на верную смерть. Следствие склонялось к гибели преступника: у него не было ни шлема, ни теплой одежды, ни навигационных приборов, а землю закрывала сплошная облачность на высоте около 1500 м – он не мог знать, где именно находится в момент прыжка. В парашютном деле Купер разбирался, но не как профессионал: по версии Карра, он мог работать грузчиком на самолетах и быть в курсе в общих чертах, но недостаточно, чтобы безопасно выполнить такой прыжок.
Впрочем, тело найдено не было. «Вероятно, он погиб той ночью. Но я надеюсь, что ошибаюсь, и однажды мне позвонит мужчина лет восьмидесяти пяти и скажет: “Сынок, у меня есть тебе что рассказать”», – мечтал Карр.
Четыре из тысячи
За полвека ФБР проверило более 1000 подозреваемых, и имя «Ди Би Купера» пытались приписать десяткам людей. Чаще других в деле фигурировали четверо.
Ричард Маккой-младший остается любимым подозреваемым многих исследователей. 7 апреля 1972 г., меньше чем через пять месяцев после истории с NW305, пассажир рейса из Ньюарка в Лос-Анджелес передал бортпроводнице записку с требованием $500 000 и четырех парашютов. Получив выкуп, угонщик, подобно Куперу, выпрыгнул с заднего трапа Boeing 727. Ричарда Маккоя-младшего, опытного парашютиста и пилота вертолета, вскоре арестовали и приговорили к 45 годам тюрьмы. 10 августа 1974 г. он вместе с сообщниками угнал мусоровоз и сбежал из пенитенциарного учреждения в Пенсильвании, а 9 ноября того же года погиб в перестрелке с агентами ФБР в Вирджиния-Бич.
Из списка подозреваемых его вычеркнули из-за несовпадения с показаниями свидетелей. На момент угона Купера Маккою было меньше 30 лет, у него были голубые глаза и заметно оттопыренные уши, тогда как Куперу на вид было около 45, у него были карие глаза и обычные уши. К тому же Купер на борту пил алкоголь и курил, а Маккой был набожным мормоном без вредных привычек. В день угона он, по его словам, находился в Лас-Вегасе, а на следующий день – с семьей в Юте. Его фотографию показали трем стюардессам, кассиру и нескольким пассажирам, но все в один голос заявили, что это не тот человек.
Роберт Рэкстро – пилот и бывший десантник, чье досье в 1970-е включало кражи, фальшивые чеки и подозрение в убийстве отчима. По делу об убийстве он был оправдан, а в 1978 г. сымитировал собственную гибель, передав ложный сигнал бедствия с арендованного самолета в Калифорнии. В 2016-м вышла книга Томаса Кольберта и Томаса Сзоллози «Последний мастер-преступник», где авторы, опираясь на собственное расследование, назвали Рэкстро угонщиком. «Самое глупое, что я слышал», – отозвался его адвокат. Сам подозреваемый умер 9 июля 2019 г.
Следователи обратили внимание на морпеха Шеридана Питерсона, поскольку он работал в Boeing, имел опыт прыжков с парашютом и внешнее сходство с предполагаемым портретом Купера. Питерсон предъявил алиби: в день угона он, по его словам, находился с семьей в Непале. Впоследствии он «заигрывал» со СМИ, намекая, что, возможно, и есть Купер, однако анализ ДНК это не подтвердил.
У Кеннета Кристиансена была самая прямая связь с авиакомпанией: он работал в Northwest техником и старшим бортпроводником, а в армии служил десантником. В 1972 г., получая скромное жалованье, Кристиансен купил дом за наличные. Его брат Лайл утверждал, что в 1994 г. умиравший Кристиансен сказал: «Есть кое-что, что тебе следует знать, но я не могу тебе сказать!» В ФБР этим подозрениям не поверили. Карр считал, что настоящий десантник не прыгнул бы в такую бурю, да и по приметам Кристиансен не подходил.
Новые доказательства
12 июля 2016 г. ФБР выпустило официальное заявление: «После одного из самых продолжительных и исчерпывающих расследований в нашей истории, бюро перенаправило ресурсы, выделенные на дело “Ди Би Купера”, чтобы сосредоточиться на других приоритетных направлениях расследований».
За 45 лет агенты, как подчеркнули в ФБР, изучили все заслуживающие доверия версии и опросили всех установленных свидетелей. Улики передали на хранение в штаб-квартиру Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Лазейку при этом оставили: если появятся физические доказательства, связанные с парашютами или деньгами, их обладателей просят связаться с местным отделением ФБР.
И такое доказательство, как утверждают энтузиасты, появилось. В 2023 г. дети Ричарда Маккоя, Шанте и Ричард III, передали отставному пилоту и YouTube-блогеру Дэну Грайдеру парашютную систему и бортовой журнал отца. В сарае семьи в Северной Каролине обнаружился модифицированный военный парашют, глядя на который Грайдер заявил: «Эта конструкция – одна на миллиард».
Дети Маккоя подозревали, что отец действительно мог быть Купером, но молчали, пока была жива мать: они опасались, что ее привлекут к ответственности как соучастницу.
После публикации видео агенты ФБР связались с семьей и исследователем и изъяли парашют вместе с подвесной системой на экспертизу. В декабре 2025-го стало известно, что бюро завершило исследование (включая анализ ДНК и образцов грунта) – без лишнего шума вернуло парашют семье и не стало обнародовать результаты. Скептики же напоминают: следствие еще в 1970-е официально исключило Маккоя из списка подозреваемых.
Последствия захвата самолета оказались вполне осязаемыми. Федеральное управление гражданской авиации потребовало установить на все Boeing 727 так называемые «лопасти Купера» – небольшую наружную защелку, не позволяющую открыть заднюю лестницу в полете. А сам угон и волна подражателей в следующем году привели к немедленному и серьезному усилению мер безопасности в аэропортах и на авиалиниях.