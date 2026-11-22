Рыбный союз назвал икру минтая и сельди альтернативой красной
Икра минтая и тихоокеанской сельди стала главной альтернативой красной икре как для праздничного стола, так и для повседневного потребления, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Рыбный союз России. Вылов минтая к середине ноября превысил 2 млн т, а добыча сельди в 2026 г. обновила исторический рекорд, превысив 637 000 т.
В организации пояснили, что именно эти виды икры массовых промысловых рыб становятся ключевым драйвером замещения на фоне роста цен на красную икру. По прогнозу Рыбного союза, по итогам 2026 г. производство белой икры в России составит 50 000–60 000 т.
Продажи альтернативных видов икры с сентября 2024 г. по август 2025 г. выросли на 27,8% в натуральном выражении, тогда как красной икры – снизились на 32,6%.
В апреле 2026 г. на Дальнем Востоке был установлен рекорд по вылову сельди – почти 600 000 т.