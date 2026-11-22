Икра минтая и тихоокеанской сельди стала главной альтернативой красной икре как для праздничного стола, так и для повседневного потребления, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Рыбный союз России. Вылов минтая к середине ноября превысил 2 млн т, а добыча сельди в 2026 г. обновила исторический рекорд, превысив 637 000 т.