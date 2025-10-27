Продажи альтернативных видов икры выросли на 27,8%
Продажи альтернативных видов икры с сентября 2024 г. по август 2025 г. выросли на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из данных агентства «Нильсен», представленных на Международном рыбопромышленном форуме.
Под альтернативной икрой подразумевается «белая» икра, которую добывают из сельди, минтая, трески и проч. Отдельно выделяют икру мойвы, ее реализация увеличилась на 17,7% за тот же период. Продажи красной икры снизились за указанное время на 32,6%, а черной – на 30%.
Похожие данные получила исследовательская компании NTech. По словам ее представителя, по итогам первого полугодия 2025 г. рынок натуральной (не имитированной) икры сократился в объеме в первую очередь за счет падения продаж красной. Ее продажи год к году снизились на 48,6% до 1,1 млн кг и на 10,7% до 8,1 млрд руб. За тот же период икра из минтая прибавила 5% до 1,4 млн кг и 11% до 1 млрд руб.
22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что красной рыбы и икры, добытой в России в 2025 г., хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Кроме того, благодаря удачной путине цены на нее могут снизиться к Новому году.
15 октября сообщалось, что по итогам сентября 2025 г. в России впервые с конца 2024 г. подешевела красная икра. По данным Росстата, цена снизилась на 1% по сравнению с августом: с 9500 до 9400 руб. за 1 кг.