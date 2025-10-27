Продажи альтернативных видов икры выросли на 27,8%

Похожие данные получила исследовательская компании NTech. По словам ее представителя, по итогам первого полугодия 2025 г. рынок натуральной (не имитированной) икры сократился в объеме в первую очередь за счет падения продаж красной. Ее продажи год к году снизились на 48,6% до 1,1 млн кг и на 10,7% до 8,1 млрд руб. За тот же период икра из минтая прибавила 5% до 1,4 млн кг и 11% до 1 млрд руб.