Спасатели заявили об обнаружении тел двух погибших. Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали, второй после оказания медпомощи от госпитализации отказался. Следственный комитет по РСО-Алания подтвердил гибель двух человек. По данным ведомства, в многоквартирном жилом доме на шестом этаже произошла утечка газа с последующим воспламенением. Точное количество пострадавших устанавливается, сообщили в СК.