Что известно о взрыве газа в многоэтажке во ВладикавказеСледственный комитет подтвердил гибель двух человек
Во Владикавказе в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС Северной Осетии, погибли два человека, еще двое пострадали. Взрыв произошел на шестом этаже: в здании выбило окна, однако возгорания не последовало. «Ведомости» собрали главное, что известно о случившемся.
Спасатели заявили об обнаружении тел двух погибших. Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали, второй после оказания медпомощи от госпитализации отказался. Следственный комитет по РСО-Алания подтвердил гибель двух человек. По данным ведомства, в многоквартирном жилом доме на шестом этаже произошла утечка газа с последующим воспламенением. Точное количество пострадавших устанавливается, сообщили в СК.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц). По ней грозит до 10 лет колонии.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении во Владикавказе режима чрезвычайной ситуации муниципального характера. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что обстоятельства произошедшего выясняются.
И.о. главы Владикавказа Тимур Караев заявил, что причиной взрыва могло стать несанкционированное подключение к газопроводу, пишут «Вести». По его данным, квартира, в которой произошел взрыв газа, не имела официального разрешения на подключение к газовым сетям.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства о газоснабжении и эксплуатации газового оборудования. Если для этого будут основания, примут меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура республики взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СК.