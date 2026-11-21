SpaceX могут лишить финансирования из-за блокировок Starlink на Украине
Член палаты представителей конгресса США от партии демократов Джим Хаймс предупредил, что законодатели откажут в финансировании системам, которые разработал основатель SpaceX Илон Маск, если он и администрация президента США Дональда Трампа не дадут разъяснений, кто приказал ограничить работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо, которое Хаймс направил директору национальной разведки США Джею Клейтону.
«Наш комитет не может выделять средства на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать. Я ценю вашу помощь в обеспечении прозрачности в этом вопросе, чтобы мы могли с уверенностью выделять финансирование на разработку систем с использованием SpaceX в качестве основного поставщика», – говорится в сообщении.
В письме Маску Хаймс потребовал объяснить, «какие изменения были внесены в систему Starshield» в октябре и «почему они были внесены». Члена палаты представителей также интересует, кто принял такое решение: руководство SpaceX или правительство США. Он также усомнился в связи SpaceX с правительством и в разработке отдельных систем военного назначения, которые принадлежат и контролируются американскими властями.
CNN отметил, что данное заявление прозвучало на фоне растущего числа демократов в конгрессе США. Они пообещали начать расследование ограничений работы систем, поскольку сейчас непонятно, кто стоит за двумя приостановками работы Starshield на Украине. Демократы также заявили, что планируют провести «тщательное» расследование о связи администрации Трампа с Россией, когда партия получит контроль над конгрессом в январе.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу Starshield над территорией Украины снова ограничили. По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении.
19 ноября Маск заявил, что Starlink является гражданской и ее нельзя использовать в наступательных целях, таких как нанесение ударов беспилотниками по российским объектам, в то время как Starshield может использоваться для таких целей, но находится под контролем Пентагона. Он попросил не просить его «как частное лицо принимать решения об убийстве». Он также заявил, что Зеленский ошибается, утверждая, что Украина использует Starshield.