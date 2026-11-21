19 ноября Маск заявил, что Starlink является гражданской и ее нельзя использовать в наступательных целях, таких как нанесение ударов беспилотниками по российским объектам, в то время как Starshield может использоваться для таких целей, но находится под контролем Пентагона. Он попросил не просить его «как частное лицо принимать решения об убийстве». Он также заявил, что Зеленский ошибается, утверждая, что Украина использует Starshield.