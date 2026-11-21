Второй танкер за сутки обстрелян в Ормузском проливе
В Ормузском проливе подвергся обстрелу второй за сутки танкер. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получила сообщение об инциденте в 17 морских милях к востоку от Хасаба, Оман. Танкер, следовавший в Ормузском проливе, был поражен в машинное отделение неизвестным снарядом», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 5:50 UTC (8:50 мск).
Сообщений о жертвах и воздействии на окружающую среду на данный момент нет. UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность при движении в проливе и сообщать о любой подозрительной активности в управление. Началось расследование инцидента.
21 ноября UKMTO также сообщило, что в 11 морских милях к северу от города Хасаб в Омане танкер был поражен неизвестным снарядом в корму. Инцидент произошел в 05:00 UTC (8:00 по мск).
18 ноября военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в западной части Ормузского пролива. По данным КСИРа, речь идет о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей сырой нефти. В ведомстве также сообщили о подрыве газовоза, перевозившего сжиженный газ.