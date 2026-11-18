Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На судне возник сильный пожар, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным КСИР, речь идет о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей сырой нефти. Судно подорвалось на мине в западной части Ормузского пролива.
В иранском ведомстве также сообщили о подрыве газовоза, перевозившего сжиженный газ. По утверждению КСИР, судно следовало по южному маршруту пролива, проход по которому не был разрешен иранскими властями. На газовозе также произошел взрыв и начался сильный пожар.
В КСИР утверждают, что оба судна сопровождались американскими истребителями и другими летательными аппаратами.
17 ноября КСИР сообщил, что Иран атаковал американскую радиолокационную станцию Шейх-Иса в Бахрейне. Атака произошла в ответ на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства республики.