В иранском ведомстве также сообщили о подрыве газовоза, перевозившего сжиженный газ. По утверждению КСИР, судно следовало по южному маршруту пролива, проход по которому не был разрешен иранскими властями. На газовозе также произошел взрыв и начался сильный пожар.