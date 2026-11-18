Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что усиление ответственности направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности. Среди нарушений, по которым предлагается увеличить штрафы, производство и распространение экстремистских материалов (с 1000–3000 до 50 000–100 000 руб. для граждан, с 100 000–1 млн до 800 000–2 млн руб. для юрлиц), нарушение правил проведения митингов (с 10 000–20 000 до 15 000–20 000 руб. для граждан, для юрлиц штраф может возрасти до 200 000 руб.), организация митинга и пикета без уведомления властей (с 20 000–30 000 до 30 000–50 000 руб. для граждан, для юрлиц с 70 000–200 000 до 130 000–370 000 руб.).