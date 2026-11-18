Почему в Монголии президент подал в отставку за год до выборовЕго обвиняют в получении крупной взятки от железнодорожного проекта, но он считает это клеветой
Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух 17 ноября объявил о готовности сложить с себя полномочия главы государства. Это произошло на следующий день после того, как оппозиционная Демократическая партия (42 мандата из 126 мест в однопалатном парламенте) потребовала отставки высшего руководства страны, обвинив их в получении крупной взятки на сумму $110 млн при реализации государственного железнодорожного проекта и в кумовстве. Сам Хурэлсух на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсетях на странице президентского аппарата, сообщил о готовности к сотрудничеству со следствием по этому делу.
Речь идет о тендере на строительство железной дороги от каменноугольного месторождения Таван-Толгой на юге Монголии к пограничному городу Гашуунсухайт на монгольско-китайской границе. По данным оппозиции, власти предоставили этот проект в 2019 г. крупнейшему национальному холдингу Bodi Group без проведения конкурентного конкурса, после чего Хурэлсух (тогда он был премьер-министром) и его окружение предположительно получили крупное денежное вознаграждение. Среди получателей взятки в размере $25 млн мог также оказаться экс-мэр Улан-Батора Ньямбаатар Хишги, сообщило Associated Press. Глава парламентской фракции ДП Тувшин Банзрагч допустил, что полученные от предприятия деньги правящая Монгольская народная партия (68 мандатов) могла направить на незаконный захват государственной власти либо на финансирование избирательной кампании.