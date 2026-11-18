Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух 17 ноября объявил о готовности сложить с себя полномочия главы государства. Это произошло на следующий день после того, как оппозиционная Демократическая партия (42 мандата из 126 мест в однопалатном парламенте) потребовала отставки высшего руководства страны, обвинив их в получении крупной взятки на сумму $110 млн при реализации государственного железнодорожного проекта и в кумовстве. Сам Хурэлсух на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсетях на странице президентского аппарата, сообщил о готовности к сотрудничеству со следствием по этому делу.