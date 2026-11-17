146 000 человек вышли на протесты во Франции 17 ноября
Во Франции 17 ноября в акциях протеста с требованием повысить зарплаты работникам государственного сектора приняли участие 146 000 человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. В Париже на улицы вышли 28 000 демонстрантов.
До начала протестов телеканал со ссылкой на предварительные оценки полиции сообщал, что число участников акций по всей стране может достичь 360 000 человек.
14 ноября во Франции также прошли массовые демонстрации, собравшие 106 000 человек, в том числе 24 000 в Париже. По данным МВД, численность протестующих снизилась по сравнению с предыдущей неделей, когда в акциях участвовали 146 000 человек по всей стране и 46 000 в столице.
15 ноября французские власти на фоне протестов ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения распространяются на всю территорию страны и будут действовать до 27 ноября включительно. Решение принято для предотвращения серьезных нарушений общественного порядка.