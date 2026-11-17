Во Франции подтвердили наличие на Украине структуры для подготовки в ВСУ
Министр-делегат при министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила наличие на Украине французской координационной структуры, занимающейся организацией подготовки украинских военнослужащих и обслуживанием военной техники.
«Действительно, на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с оборонной миссией, что позволяет проводить целевые обучения по мере необходимости, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования», – сказала Рюфо (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра-делегата, в работе структуры задействовано очень ограниченное число людей. При этом она отвергла предположения о непосредственном участии Франции в боевых действиях на Украине, назвав подобные утверждения «абсурдными».
12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на противоречивые действия стран Европы. По его словам, они заявляют о желании урегулировать украинский конфликт, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой.