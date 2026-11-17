В июне Financial Times писала, что оборонные компании США начали разрабатывать модульные цеха для массового и дешевого производства ракет. Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который его создатели сравнивают с «моделью McDonald’s». Ракеты собирают вручную по простым инструкциям, а нового механика можно обучить за месяц.