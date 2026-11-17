Трамп рассказал о строительстве более 20 заводов по производству «Томагавков»
США построят свыше 22 заводов с целью наращивания объемов производства американских вооружений, сообщил президент США Дональд Трамп. На них будут производить крылатые ракеты Tomahawk, а также системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD.
Президент США объявил об этом на приеме в Маниле с участием лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Трамп в апреле заявлял о намерении ускорить производство оружия в стране. Тогда он рассказал, что оборонная компания Raytheon уже строит пять заводов.
В июне Financial Times писала, что оборонные компании США начали разрабатывать модульные цеха для массового и дешевого производства ракет. Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который его создатели сравнивают с «моделью McDonald’s». Ракеты собирают вручную по простым инструкциям, а нового механика можно обучить за месяц.