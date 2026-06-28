Оборонные компании США перейдут на производство ракет по «модели McDonald’s»

Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который его создатели сравнивают с «моделью McDonald’s». Там нет сложных станков – ракеты собирают вручную по простым инструкциям, а нового механика можно обучить за месяц. В производстве используются готовые комплектующие, включая двигатели от радиоуправляемых моделей самолетов, что радикально снижает себестоимость. Стартап Castelion уже получил контракт на выпуск 12 000 гиперзвуковых ракет по цене около $400 000 за штуку.