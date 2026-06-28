Оборонные компании США перейдут на производство ракет по «модели McDonald’s»
Оборонные компании США начали разрабатывать модульные цеха для массового и дешевого производства ракет, пишет Financial Times.
Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который его создатели сравнивают с «моделью McDonald’s». Там нет сложных станков – ракеты собирают вручную по простым инструкциям, а нового механика можно обучить за месяц. В производстве используются готовые комплектующие, включая двигатели от радиоуправляемых моделей самолетов, что радикально снижает себестоимость. Стартап Castelion уже получил контракт на выпуск 12 000 гиперзвуковых ракет по цене около $400 000 за штуку.
Как пишет издание, американские военные столкнулись с проблемой: существующие ракеты слишком дороги и выпускаются в недостаточных количествах. Опыт конфликта с Ираном показал, что восполнение израсходованных запасов «Томагавков» (по $2,6 млн за штуку) и других высокоточных ракет займет годы, тогда как на войне счет идет на месяцы.
В Пентагоне пришли к выводу, что эпоха дорогих и сложных вооружений уходит в прошлое. Теперь в США намерены делать ставку на простые и дешевые ракеты, которые можно производить тысячами, а не штучно. На следующий год запрошено утроение расходов на беспилотники и ракетные технологии – до $74 млрд.
Эксперты предупреждают: дешевое оружие будет менее точным и надежным. Пентагону предстоит пересмотреть свои требования к вооружениям и научиться закупать большие партии простых ракет. В самих оборонных компаниях подчеркивают, что массовое производство создает сдерживающий эффект – противники будут знать, что США могут быстро восполнить любой расход боеприпасов.
The Wall Street Journal сообщала, что американские военные разрабатывают новые подходы к борьбе с дронами, стремясь снизить затраты по сравнению с применением дорогостоящих ракетных систем.
Самым дешевым вариантом уничтожения дронов, по оценке WSJ, может стать применение 30-мм снарядов с неконтактными взрывателями. При расходе нескольких таких боеприпасов на одну цель стоимость поражения оценивается примерно в $11 250. При этом более сложные средства остаются значительно дороже: перехватчик «Койот» оценивается в $100 000–125 000, а ракета «Стингер» – примерно в $430 000.
По данным портала Iran War Cost Tracker за 19 мая, США потратили более $85 млрд на военную операцию в Иране за 79 дней боевых действий.
21 апреля Reuters сообщил, что Пентагон опубликовал подробности оборонного бюджета США на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн.