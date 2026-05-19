Расходы США на операцию в Иране составили более $85 млрд

21 апреля Reuters сообщил, что Пентагон опубликовал подробности оборонного бюджета США на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн, предложенного администрацией президента Дональда Трампа. По данным агентства, бюджет включает основной запрос на $1,15 трлн и дополнительный пакет на $350 млрд. Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений. В частности, более $65 млрд предусмотрено на строительство боевых и вспомогательных кораблей в рамках инициативы «Золотой флот». Также увеличиваются закупки истребителей F-35 до 85 единиц в год, а на авиацию и разработки выделено $102 млрд.