Расходы США на операцию в Иране составили более $85 млрд
США потратили более $85 млрд на военную операцию в Иране за 79 дней боевых действий. Такие данные привел портал Iran War Cost Tracker.
Как утверждает ресурс, расчеты основаны на брифинге Пентагона для конгресса США, состоявшемся 10 марта. Тогда американское военное ведомство заявило, что за первые шесть дней конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал $11,3 млрд и в дальнейшем планирует тратить еще по $1 млрд ежедневно.
1 мая рейтинговое агентство Fitch указало на рост рисков для стабильности экономики США из-за тарифной политики и расходов на войну с Ираном. При этом долгосрочный рейтинг страны сохранен на уровне AA+.
В агентстве ожидают, что дефицит бюджета США останется на уровне 7,9% ВВП, а государственный долг вырастет до 122% ВВП к концу 2027 г.
21 апреля Reuters сообщил, что Пентагон опубликовал подробности оборонного бюджета США на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн, предложенного администрацией президента Дональда Трампа. По данным агентства, бюджет включает основной запрос на $1,15 трлн и дополнительный пакет на $350 млрд. Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений. В частности, более $65 млрд предусмотрено на строительство боевых и вспомогательных кораблей в рамках инициативы «Золотой флот». Также увеличиваются закупки истребителей F-35 до 85 единиц в год, а на авиацию и разработки выделено $102 млрд.
При этом расходы, связанные с конфликтом с Ираном, в бюджет не включены – для их покрытия может потребоваться отдельный дополнительный запрос.
7 апреля издание FT сообщало, что США потратили на войну с Ираном около $30 млрд. Оценки варьируются от $22,3 млрд до $31 млрд, сообщала старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер.