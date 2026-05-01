Экономика

Fitch предупредило о рисках для экономики США на фоне конфликта с Ираном

Ведомости

Рейтинговое агентство Fitch указало на рост рисков для стабильности экономики США из-за тарифной политики и расходов на войну с Ираном. При этом долгосрочный рейтинг страны сохранен на уровне AA+.

В агентстве ожидают, что дефицит бюджета США останется на уровне 7,9% ВВП, а государственный долг вырастет до 122% ВВП к концу 2027 г.

1 мая стало известно, что госдолг США уже превысил 100% ВВП и достиг $31,27 трлн при размере экономики $31,22 трлн.

Axios: Пентагон проведет брифинг для Трампа по вопросу новых атак на Иран

Политика / Международные новости

7 апреля издание FT сообщало, что США потратили на войну с Ираном около $30 млрд. Оценки варьируются от $22,3 млрд до $31 млрд, сообщала старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер.

В структуру затрат входят расходы на ремонт и замену техники, включая восстановление авианосца «Джеральд Форд» после пожара, ремонт системы раннего предупреждения в Катаре, замена самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью около $700 млн, а также ремонт наземных радиолокационных станций в Иордании и Катаре.

Президент США Дональд Трамп 29 апреля заявлял, что Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана до достижения соглашения, учитывающего требования США по ядерной программе.

