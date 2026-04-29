Трамп: США намерены сохранять морскую блокаду, пока Иран не согласится на сделку

Трамп: США намерены сохранять морскую блокаду, пока Иран не согласится на сделкуБлокада более эффективна, чем бомбардировки, уверен американский президент
США намерены сохранять морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования Вашингтона по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Axios.
Как напоминает издание, Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап.
«Блокада в какой-то степени более эффективна, чем бомбардировки. Они задыхаются как откормленная свинья. И будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия», – заявил Трамп.
Он также утверждает, что Иран стремится к сделке, чтобы добиться снятия блокады. «Они хотят договориться. Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. А я не хочу [снимать ее], потому что не хочу, чтобы у них было ядерное оружие», – добавил он.
Трамп также заявил, что нефтяные хранилища и трубопроводы Ирана «близки к взрыву», поскольку страна не может экспортировать нефть из-за блокады. Некоторые аналитики сомневаются в реальности такой угрозы, отмечает Axios.
29 апреля Press TV заявил, что Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. «Продолжающиеся морское пиратство и бандитизм в форме так называемой блокады встретят военный ответ», – отметил источник канала.
В этот же день The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».