Трамп поручил своим помощникам готовиться к долгой блокаде Ирана

По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе». На последних встречах, включая совещание в ситуационном центре 27 апреля, Трамп решил продолжить давление на экономику Ирана и препятствовать экспорту нефти, блокируя судоходство в иранских портах. По словам официальных лиц, американский лидер считает, что другие варианты – возобновление бомбардировок или выход из конфликта – рискованнее, чем сохранение блокады.