SVCB12,185+0,33%CNY Бирж.00%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,34+0,03%RGBITR778,2+0,06%
Политика

Трамп поручил своим помощникам готовиться к долгой блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе». На последних встречах, включая совещание в ситуационном центре 27 апреля, Трамп решил продолжить давление на экономику Ирана и препятствовать экспорту нефти, блокируя судоходство в иранских портах. По словам официальных лиц, американский лидер считает, что другие варианты – возобновление бомбардировок или выход из конфликта – рискованнее, чем сохранение блокады.

29 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что разведслужбы США анализируют возможную реакцию Ирана, если Трамп объявит одностороннюю победу в конфликте. 28 апреля Трамп заявил, что Тегеран уведомил Вашингтон о тяжелом внутреннем положении и попросил ускорить открытие Ормузского пролива.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?