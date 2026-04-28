Трамп заявил, что Иран находится в «состоянии коллапса»
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран уведомил Вашингтон о тяжелом внутреннем положении и обратился с просьбой ускорить открытие Ормузского пролива. Об этом он заявил в своей социальной сети Тruth Social.
«Иран только что нас проинформировал о том, что находится в "состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее, пока они разбираются с ситуацией в своем руководстве», – говорится в сообщении.
Как писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц, Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану Ирана насчет прекращения конфликта. По словам источников, Тегеран представил региональным посредникам новую инициативу о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, в том числе на снятие США морской блокады иранских портов, а переговоры по ядерной программе иранцы предложили перенести на более поздний срок.
Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня 7 апреля. Американо-иранские переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Они продлились 21 час, но не привели к результатам. 12 апреля Трамп заявил, что ВМФ США заблокирует Ормузский пролив. 21 апреля американский лидер объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, одновременно распорядившись сохранить блокаду Ормузского пролива и поддерживать боевую готовность.