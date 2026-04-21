Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном, пока он не предоставит предложение по миру или не завершатся переговоры. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся обсуждения, так или иначе», – заявил американский лидер.
По его словам, решение последовало по просьбе пакистанского фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. При этом Трамп заявил, что дал указание военным продолжать блокаду Ормузского пролива и быть готовыми и дееспособными.
Tasnim со ссылкой на источники сообщала, что иранская переговорная группа не будет участвовать в переговорах 22 апреля в Исламабаде. В Тегеране считают, что диалог с Вашингтоном в сложившихся условиях – пустая трата времени, так как американская сторона препятствует достижению приемлемого соглашения.
20 апреля Трамп назвал «крайне маловероятным» продление двухнедельного перемирия с Ираном. Срок режима прекращения огня истекает в среду. Ормузский пролив останется заблокированным до заключения окончательного соглашения, сказал Трамп Bloomberg.