Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном

Трамп назвал маловероятным продление перемирия с ИраномТегеран обвиняет США в нарушении условий прекращения огня
Президент США Дональд Трамп назвал «крайне маловероятным» продление двухнедельного перемирия с Ираном, срок которого истекает в среду. Ормузский пролив останется заблокированным до заключения окончательного соглашения, сказал он в интервью агентству Bloomberg.
«Я не собираюсь торопиться заключать невыгодную сделку. У нас еще полно времени, – сказал Трамп. – Я не открою его (пролив. – «Ведомости»), пока не будет подписано соглашение». Президент также отметил, что, если договоренности не будет, он ожидает немедленного возобновления боевых действий.
Вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан для возобновления переговоров, которые должны начаться 21 апреля. МИД Ирана при этом заявил, что не планирует участвовать в новом раунде переговоров, назвав морскую блокаду «актом агрессии», а захват судна Touska – нарушением перемирия.
США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня 7 апреля. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы начали военно-морскую блокаду Ормузского пролива, перехватив к настоящему моменту более 20 судов.
19 апреля эсминец USS Spruance захватил иранский контейнеровоз Touska, пробив дыру в машинном отделении, после чего на борт высадилась морская пехота США. В ответ иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей.
Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал «Ведомостям», что причиной провала первого раунда переговоров стала позиция Трампа: пытался диктовать условия и требовал исполнения всех требований Вашингтона без исключения.