Посол Ирана: переговоры провалились из-за желания Трампа диктовать условия

Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде провалился, потому что американский президент пытался диктовать условия и требовал исполнения всех требований Вашингтона без исключения. Об этом заявил «Ведомостям» чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Так не пойдет. Трамп говорит, что мы должны согласовать в ходе переговоров то, что он нам диктует. Это не называется «переговоры». Переговоры означают, что люди должны достичь справедливого компромисса на основании позиции «выигрыш – выигрыш», – сказал дипломат.

По его словам, глава Белого дома уже не сможет достичь в ходе переговорного процесса того, что он не получил во время войны. Джалали отметил, что Трамп считает необходимым удовлетворение 100% американских требований и недоволен даже уровнем в 95%.

Переговоры делегаций США и Ирана прошли в Исламабаде 11 апреля. Стороны не договорились о долгосрочном урегулировании конфликта на фоне противоречий, однако приняли решение о временном режиме прекращения огня и частичном открытии Ормузского пролива. Вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь закрыл акваторию, так как США не сняли морскую блокаду с Ирана.

