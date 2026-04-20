Политика /

Иран обвинил США в нарушении перемирия

Тегеран считает захват американскими военными иранского грузового судна Touska нападением и нарушением режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что эсминец USS Spruance перехватил судно, которое пыталось прорвать морскую блокаду в Оманском заливе.

«Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это (Тегеран) считает нарушением режима прекращения огня», – сказал Багаи на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Иранская сторона также назвала действия США актом вооруженного пиратства и заявила, что не планирует участвовать в новом раунде переговоров с Вашингтоном.

По данным CENTCOM, эсминец USS Spruance в течение шести часов требовал от иранского экипажа остановиться, после чего вывел судно из строя выстрелом из пятидюймового орудия, пробив дыру в машинном отделении. Затем на борт высадились морские пехотинцы с десантного корабля USS Tripoli. Президент США Дональд Трамп заявил, что Touska находится под санкциями минфина США из-за «незаконной деятельности в прошлом». В ответ, по данным иранских СМИ, силы Корпуса стражей исламской революции атаковали дронами несколько американских военных кораблей.

  • 7 апреля Иран и США договорились о перемирии на две недели. 13 апреля США начали военно-морскую блокаду Ормузского пролива.
  • Иран 17 апреля в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, однако США продолжили блокаду иранских портов. После этого Иран закрыл пролив.
  • Захват судна поставил под угрозу дальнейшие переговоры о прекращении огня между США и Ираном. При этом первый раунд переговоров провалился, потому что американский президент пытался диктовать условия и требовал исполнения всех требований Вашингтона без исключения. Об этом заявил «Ведомостям» чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали.
