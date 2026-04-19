Силы США обстреляли иранское торговое судно у Оманского залива

Американо-иранские переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Они продлились 21 час, но не привели к результатам. Основным камнем преткновения остаются проблема контроля над Ормузским проливом (Тегеран настаивает на новом режиме прохода судов) и ядерная энергетика. Вместе с тем стороны договорились о прекращении огня сроком на две недели. Следующий раунд переговоров, как заявлял Трамп, может состояться в Пакистане на следующей неделе, однако Тегеран пока не подтвердил свое участие.