Силы США обстреляли иранское торговое судно у Оманского залива
Силы быстрого реагирования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана дали отпор кораблям США, открывшим огонь по иранскому коммерческому судну в районе Оманского залива, и вынудили американцев отступить. Об этом сообщает иранское агентство Mehr News.
Инцидент произошел в воскресенье. До этого Иран снова закрыл Ормузский пролив и ограничил судоходство в регионе, обвинив США в нарушении соглашения о временном перемирии посредством удержания морской блокады. В ответ на это американские силы открыли огонь по иранскому торговому судну, чтобы заставить его вернуться в территориальные воды Ирана.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что американский эсминец USS Spruance перехватил иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе. По его словам, судно длиной почти 275 м и водоизмещением, сопоставимым с авианосцем, пыталось прорвать морскую блокаду. Команде было сделано предупреждение остановиться, но иранцы отказались подчиниться, после чего эсминец «остановил их на месте, пробив дыру в машинном отделении».
Трамп сообщил, что в настоящее время судно находится под контролем морской пехоты США и американские власти изучают, что находится на борту. Touska, по словам президента, находится под санкциями США.
Американо-иранские переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Они продлились 21 час, но не привели к результатам. Основным камнем преткновения остаются проблема контроля над Ормузским проливом (Тегеран настаивает на новом режиме прохода судов) и ядерная энергетика. Вместе с тем стороны договорились о прекращении огня сроком на две недели. Следующий раунд переговоров, как заявлял Трамп, может состояться в Пакистане на следующей неделе, однако Тегеран пока не подтвердил свое участие.