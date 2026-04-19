Трамп: делегация США направляется в Исламабад на переговоры с Тегераном

Трамп: делегация США направляется в Исламабад на переговоры с ТегераномВ случае провала переговоров он пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране
Американские представители отправляются в Исламабад, где в понедельник вечером проведут переговоры с Ираном. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Иран накануне открыл огонь в проливе, что он назвал «полным нарушением соглашения о прекращении огня». Выстрелы, как утверждает американский лидер, были направлены на французское судно и британский грузовой корабль. «Это было недружелюбно, не так ли?» – написал Трамп.
Президент США также сообщил, что американская блокада уже фактически закрыла Ормузский пролив и Иран теряет из-за этого $500 млн в день, тогда как США ничего не теряют. Трамп заявил, что предлагает Тегерану «честную и разумную сделку», но пригрозил жесткими ответными действиями в случае отказа.
«Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый мост в Иране», – написал он, добавив: «Хватит быть хорошим мальчиком!»
В своем посте Трамп также заявил, что для него будет честью сделать то, что «должны были сделать другие президенты последние 47 лет». «Пришло время покончить с иранской машиной убийств», – резюмировал глава Белого дома.
Как сообщил Трамп в интервью The New York Post, на переговоры в Исламабад приедет спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а также зять президента Джаред Кушнер.
Американо-иранские переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Они продлились 21 час, но не привели к результатам. Основным камнем преткновения остаются проблема контроля над Ормузским проливом (Тегеран настаивает на новом режиме прохода судов) и ядерная энергетика, писали Axios и агентство Fars со ссылкой на источники.