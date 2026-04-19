Трамп: делегация США направляется в Исламабад на переговоры с Тегераном

Президент США также сообщил, что американская блокада уже фактически закрыла Ормузский пролив и Иран теряет из-за этого $500 млн в день, тогда как США ничего не теряют. Трамп заявил, что предлагает Тегерану «честную и разумную сделку», но пригрозил жесткими ответными действиями в случае отказа.