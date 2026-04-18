КСИР: Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США

Тегеран пригрозил атаковать любые суда, которые приблизятся к акватории
Ведомости

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перекрыли Ормузский пролив, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Судоходство в проливе будет возобновлено только после полного снятия морской блокады со стороны США.

«КСИР предупреждает, что ни одно судно не должно покидать свои якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском море. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и нарушившее это правило судно будет атаковано», – говорится в заявлении КСИР.

В Тегеране подчеркнули, что слова президента США Дональда Трампа «не заслуживают доверия». Вашингтон так и не снял блокаду иранских судов и портов, несмотря на данные обещания.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия режима прекращения огня. Однако уже утром 18 апреля Тегеран официально отозвал разрешение. Причиной стали действия США, которые, по утверждению иранской стороны, продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом блокады.

По меньшей мере два торговых судна попали под обстрел при попытке пересечь пролив в субботу, передает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства.

