Что известно об открытии Ормузского пролива

Что известно об открытии Ормузского проливаТрамп заявил о продолжении блокады портов до достижения соглашения с Ираном
Ормузский пролив вновь открыт для коммерческих судов, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X. По его словам, проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня, как ранее заявляла Организация портов и морского транспорта Ирана. В заявлении министра речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком.
При этом агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совбезе предупредило, что Иран снова закроет пролив, если США продолжат морскую блокаду.
Позиция Трампа
Президент США Дональд Трамп на фоне этой новости написал в соцсети Truth Social написал «Спасибо!». Позже он уточнил, что американская военно-морская блокада пролива сохраняется в полном объеме пока сделка Вашингтона и Тегерана «не будет завершена на 100%». По его словам, процесс должен пройти быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы.
Американский лидер отметил, что Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив и добавил, что эта территория больше никогда не будет использована в качестве оружия.
После разрешения ситуации с Ормузский проливом Трампу, по его словам, позвонили из НАТО и спросили, нужна ли Вашингтону помощь, рассказал глава Белого дома.
«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда нужна была помощь, – бумажные тигры!», – написал он в Truth Social.
Кроме того, американский лидер поблагодарил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар за помощь в открытии морской территории. Сейчас, по словам Трампа, Иран с помощью США убирает все морские мины.
Как отреагировала нефть
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent отреагировала на новость об открытии Ормузского пролива снижением. По состоянию на 17:06 мск цена снижалась на 10,94% до $88,47 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 11,3%, до $84,04 за баррель.
По сообщению портала Shafaq News, впервые с момента начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нефтяной танкер прибыл в порт Басра на юге Ирака. Согласно информации источника в порту, судно планирует загрузить 2 млн баррелей нефти и следовать в направлении Индии.
Чего ожидают эксперты
В самом начале перемирия Иран пообещал безопасный проход через Ормузский пролив и по слухам предполагалось, что так будет пропускаться некоторое количество судов за плату, рассказал «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Но в итоге, по его словам, из-за нарушения изначальных условий перемирия, в первую очередь отказа Израиля от прекращения огня в Ливане, Иран помимо собственных и связанных с Ираном судов так называемого «теневого флота», пропускал совсем незначительное количество судов.
Лямин отметил, что, возможно, что сейчас Иран начнет пропускать за плату несколько больше судов, как и предполагалось изначально. Понятно, что Иран тут по прежнему сохраняет жесткий контроль над тем сколько и каких судов он будет фактически пропускать и сколько денег за проход надо будет заплатить, продолжает эксперт. В этом плане ничего особо не изменилось. Не зря в заявлении главы МИД Ирана были тщательно подобраны слова и сказано не про «свободный» (free) проход, а про «открытый» (open) по согласованному маршруту, объясняет Лямин.
Если перемирие, о котором объявили стороны конфликта на Ближнем Востоке, перерастет в полноценный мир, а Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, то цены на нефть могут вернуться к уровням $70 за баррель Brent уже в III квартале 2026 г., считает старший аналитик Сбер Инвестиций по рынку акций Денис Иконников.
На этом фоне, по его словам, инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут постепенно проводить ротацию из акций нефтегазового сектора в акции, ориентированные на внутренний сектор. Это может быть особенно актуально в преддверии летнего дивидендного сезона и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, добавил эксперт.
Вместе с этим, отмечает он, стороны конфликта сообщают, что военная блокада пока что остается в силе. Таким образом, нельзя говорить о полноценном открытии пролива. Вероятно, инвесторы все еще будут учитывать риски возобновления конфликта, что будет поддерживать котировки цен на нефть в ближайшее время, заключил Иконников.
Иран перекрыл пролив после нападения США и Израиля 28 февраля. Ситуация обострилась 13 апреля, когда США начали морскую блокаду пролива. За трое суток 14 судов были вынуждены изменить маршрут, а 15 апреля американские военные объявили о полной блокаде иранских портов – через них проходит 90 % торгового оборота страны.
Трамп 16 апреля объявил о достижении перемирия между Израилем и Ливаном после переговоров с лидерами Израиля и Ливана Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Тогда же Трамп также анонсировал трехсторонние переговоры в Белом доме.