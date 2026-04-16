Главная / Политика /

Трамп анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном

Режим прекращения огня начнется в полночь по московскому времени
Ведомости

Президент США Дональд Трамп анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. Об этом он заявил по итогам бесед с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном.

Режим прекращения огня начнет действовать в 17:00 по восточному стандартному времени (полночь по московскому времени).

«Для меня было честью положить конец девяти войнам по всему миру, и это будет моя десятая, так что давайте сделаем это!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США пообещал также, что пригласит Нетаньяху и Ауна на трехсторонние переговоры в Белый дом. Лидеры Израиля и Ливана не проводили прямых встреч с 1983 г., добавил он.

16 апреля должны были состояться ливано-израильские переговоры на уровне глав государств, их также анонсировал американский президент. Телеканал CNN cообщил, что Аун в итоге отказался разговаривать с Нетаньяху напрямую. В Бейруте подчеркнули, что не стремятся к переговорам до прекращения огня с Ливаном и движением «Хезболла». «Мы заявили Америке, что мы не готовы сделать этот шаг», – рассказал ливанский чиновник CNN.

15 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в южной части Ливана была проведена масштабная операция. За сутки военные поразили более 200 объектов инфраструктуры «Хезболлы».

