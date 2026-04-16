Лидеры Израиля и Ливана проведут первые за 34 года переговоры 16 апреля
Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне лидеров 16 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Пытаемся создать небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет», – написал он.
15 апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в южной части Ливана была проведена масштабная операция. За сутки военные поразили более 200 объектов инфраструктуры «Хезболлы». Отмечалось, что атаки были направлены на ключевые военные цели, в том числе пусковые установки.
11 апреля Al Jazeera со ссылкой на данные центра по экстренным операциям министерства здравоохранения страны писала, что с начала марта в результате атак со стороны Израиля на Ливан погибли 2020 человек, еще 6436 получили ранения.